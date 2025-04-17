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Kadın İşçi, Makineye Sıkıştı, Yaralandı

DURAĞAN ÇALIŞMA ORTAMINDA KAZA

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir deri fabrikasında çalışan bir kadın işçi, makineye elini kaptırarak yaralandı. Olay, gündüz saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi’ndeki Çorlu Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.K. (52) isimli işçi el bileğini makineye sıkıştırdı. Yaralı M.K.’nin acı içinde yardım istemesi üzerine fabrika personeli hemen yanına gitti.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA HAREKET ETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri geldi. El bileğinde kırık ve ezilmeler meydana gelen M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olay ile ilgili olarak Ergene emniyeti tarafından bir inceleme başlatıldı.

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