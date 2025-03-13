Kadın İstihdam Semineri Erzurum’da Düzenlendi

KADINLARIN ROLÜ VURGULANDI

2025 Aile Yılı Söyleşileri çerçevesinde “Kadın İstihdamı ve İş Hayatındaki Yeri” temasıyla düzenlenen seminer, Erzurum’da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamdaki rollerini güçlendirmek amacıyla farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Seminerde istihdam olanakları, karşılaşılan zorluklar ve bu sorunlara çözüm yolları ele alındı.

ERZURUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Seminerin açılışında yer alan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, kadınların toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi; ‘Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü şekilde yer almaları, ülkemizin geleceği açısından hayati önem taşımaktadır. Güçlü Türkiye, güçlü kadınlarla mümkün olacaktır.’ Bizler de Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, kadınların ekonomik ve sosyal hayat içerisinde daha fazla yer alabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

KADIN İSTİHDAMINA DESTEK PROGRAMLARI TANITILDI

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Mahire Olgun, kadınların iş gücüne katılımının sadece ekonomik bağımsızlık için değil, aynı zamanda aile huzuru, toplumsal refah ve sosyal adalet için de kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın kadın istihdamına yönelik mesajlarına da etkinlikte yer verildi. Kadınların iş hayatına katılımını artırmaya yönelik projeler ve destek programları tanıtıldı.

KATILIMCILARDAN OLUMSUZ GERİ DÖNÜŞ

Program sonunda, katkılarından dolayı Mahire Olgun’a teşekkür belgesi verildi. Katılımcılar, kadınların iş gücündeki yerinin güçlendirilmesi için bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirterek seminerden memnuniyetle ayrıldılar.