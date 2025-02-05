Kadın İstihdamı İçin Esnek Çalışma Desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber’in canlı yayınında güncel konularla ilgili kayda değer açıklamalar yaptı.

KADIN İSTİHDAMI İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Bakan Işıkhan, 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) çerçevesinde, kadınların iş gücüne katılımını artıracak yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirtti. Doğum sonrası kısmi ve yarı zamanlı çalışma modellerinde yasal düzenlemeler yapılacak. Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması amacıyla teşvik mekanizmaları artırılacak. Çalışan annelere yönelik çocuk bakım destekleri de uygulanacak. Bu çerçevede, kadın istihdamının önündeki engellerin kademeli olarak kaldırılması hedefleniyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YAPAY ZEKANIN ETKİLERİ

Bakan Işıkhan, yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki etkilerini de ele aldı. Yapay zeka ve otomasyonun bazı meslekleri tehdit edebileceğine dikkat çeken Bakan, iş gücü piyasasının dijital dönüşüme uyum sağlaması gerektiğini vurguladı. Gençler ve kadınlar için yapay zeka, veri analitiği, siber güvenlik ve yeşil ekonomi alanlarında yeni eğitim programları devreye alınacak. Dijital beceriler kazandırmaya yönelik projelerle istihdam artırılacak. Bakan Işıkhan, dijital ekonominin sunduğu fırsatları değerlendirmek istediklerini belirterek, iş dünyasının da bu dönüşüme ayak uydurmasını istedi.

ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİNE YENİ TEŞVİKLER

Hibrit çalışma ve esnek mesai uygulamalarında da yeni teşviklerin geleceğini açıklayan Bakan Işıkhan, şu bilgileri paylaştı: Bilişim, finans, eğitim, danışmanlık ve hizmet sektörlerinde hibrit ve uzaktan çalışma modellerine yönelik yasal düzenlemeler gerçekleştirilecek. Esnek çalışma modellerine uygun teşvikler artırılacak. Ayrıca, sektörel bazda kısmi çalışma ve esnek mesai uygulamaları gözden geçirilecek. Özellikle dijitalleşmeye uyum sağlamayı hedefleyen çalışma sistemlerinin desteklenmesi, Türkiye’de yeni bir istihdam modeli yaratılmasına olanak tanıyacak.