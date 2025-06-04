Kadın İstihdamı, Kadın Girişimciliği Desteklenecek

KADINLARIN EKONOMİK KATILIMINI DESTEKLEMEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, 2024-2025 dönemi kapsamında “Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği” teması belirledi. Bu doğrultuda kalkınma ajansları, kadınların ekonomik hayata katılımını artıran projeleri önceliklendiriyor. Bu kapsamda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) öncülüğünde kadın istihdamını artırmak ve girişimciliği teşvik etmek için Tokat’ta yeni bir iş birliği gerçekleştirildi. OKA, Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, Tokat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı (SYDV) ve İdea Moda Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan “Tokat Yerel Kalkınmada Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Sözleşmesi” ile kadınlara yönelik evde üretim temelli bir istihdam modeli geliştirilmesi amaçlanıyor. Sözleşmenin imza töreni, 3 Haziran’da OKA’nın ev sahipliğinde yapıldı. Törene; OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Tokat İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Dizman, Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aslı Gül, Tokat SYDV Başkanı Gültekin Çakmak ve İdea Moda Konfeksiyon yetkilisi Semra Kocaöz katıldı.

KADIN İSTİHDAMI İÇİN YENİ FIRSATLAR

Bu iş birliği, hazır giyim sektörünün nitelikli iş gücünü yetiştirmek, eğitim kurumları ile sanayi arasında etkili bir eşgüdüm sağlamak ve dezavantajlı durumdaki kadınların istihdamına katkı sağlamak hedefini taşıyor. Tokat SYDV tarafından belirlenen kadın kursiyerler, Tokat Olgunlaşma Enstitüsü tarafından mesleki eğitim alacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan kadınlara, İdea Moda firması tarafından parça başı üretim işleri sunulacak. Bu projeyle, çeşitli sebeplerle ev dışında çalışamayan kadınların evde üretim yaparak ekonomik hayata katılım sağlaması amaçlanıyor.

Tokat, Osmanlı dönemine kadar uzanan tekstil, dokuma ve hazır giyim geleneğiyle Türkiye’nin bu alandaki en köklü üretim merkezlerinden biri. Merkez, Erbaa, Turhal ve Zile ilçelerinde faaliyet gösteren çok sayıda firma ile hazır giyim sektörü açısından Tokat’ta en fazla istihdam sağlayan alan konumunda. 2012 Haziran – 2025 Mayıs dönemi içinde uygulanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile özellikle emek yoğun sektörlerde yapılan yatırımlar Tokat ili ve ilçelerini odak haline getirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistiklerine göre giyim eşyası sektöründeki istihdam verileri de bu büyümenin önemli birer göstergesi. Tokat ili, 2013 yılında giyim eşyası imalatında 2 bin 822 kişi istihdam ile 20. sıradayken, 2023 yılında bu sayı 14 bin 208 kişiye çıkarak 8. sıraya yükseldi. Bu güçlü sektörel altyapı, kadın emeğini ekonomiye kazandırma açısından büyük bir potansiyel sunarken, yeni iş birliği sayesinde Tokat’ın sektörel mirası kadın emeği ile güç kazanacak.