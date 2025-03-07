Kadın İstihdamına Destek İçin İş Garantili Eğitim

ANTGİAD, ATSO VE İŞKUR İŞ BİRLİĞİYLE YENİ PROJE

ANTGİAD, ATSO ve İŞKUR Antalya Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle uygulanan Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) çerçevesinde, muhasebe ve satış alanlarında uzmanlaşmaları için 20 kadına iş garantili eğitim fırsatı sunulacak. Antalya Genç İş Adamları Derneği (ANTGİAD), Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve İŞKUR Antalya Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle bu önemli proje ile ilgili protokol imzalanmış durumda. Proje, kadın istihdamını artırmayı hedefliyor ve katılımcılar, iki ay sürecek teorik ve pratik eğitimlerin ardından direkt iş hayatına girecek.

GÜVENLİ EĞİTİM FIRSATLARI SUNULUYOR

Kurs boyunca maaş alacak olan kadınların Genel Sağlık Sigortası Primi ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, kadın istihdamının önemini vurgularken, şöyle konuştu: “Kadınların ekonomik hayata katılımı, hem bireysel hem de toplumsal kalkınmanın temeli. Bu proje ile kadınlara ekonomik bağımsızlık kazandırmayı ve iş dünyasında daha güçlü bir yer edinmelerini desteklemeyi hedefliyoruz.”

KADIN İSTİHDAMI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Kadın-erkek eşitliğine dikkat çeken Yavaş, “Sürdürülebilir kalkınma, ancak kadınların iş gücüne eşit katılımıyla mümkündür. Bu proje, sadece bir sosyal sorumluluk değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır” dedi. Dünya Kadınlar Günü’ne özel anlam taşıyan bu protokolle, ANTGİAD üyesi iş adamları 20 kadının istihdamını garanti altına aldı. Yavaş, kadın emeğini destekleyen projelere öncülük etmeye devam edeceklerini belirtirken, “Bugün attığımız adım, yalnızca bu kadınların değil, ailelerinin ve gelecek nesillerin de kazanımıdır” şeklinde ifadeler kullandı.

PROTOKOL TÖRENİNDE ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Zekeriya İşler, Şube Müdürü Neva Akcayır ve Basın ve Halkla İlişkiler Şefi Oray Kuş’un yanı sıra, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Behçet Ülker ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, protokol imza töreninde yer aldı. ANTGİAD Yönetim Kurulu’na derneğin kadın üyeleri de eşlik etti.