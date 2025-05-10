Kadın, Kaldırıma Çarpan Araçta Hayatını Kaybetti

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kartal’da meydana gelen bir trafik kazasında, kaldırıma çarpan otomobildeki kadın yaşamını yitirdi. Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde kullanıcısının ismi öğrenilemeyen 34 UK 6825 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak yaklaşık 30 metre kadar sürüklendi. Araç yan yatarak devrildi ve bu esnada otomobilde bulunan kadın, araçtan yola savruldu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirilmişti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, B.K. ismindeki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. B.K.’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.