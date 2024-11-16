Kadın Kalp Krizi Geçirip Hayatını Kaybetti

ANKARA’DA ŞAŞIRTAN OLAY

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde saat 17.00 sıralarında gerçekleşen olayda, S.K. isimli bir kadın, eşi S.S.K.’yi evde bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Yaralı olan S.S.K., polis ekipleri tarafından evde bulunarak ambulansla hastaneye transfer edildi. Adamın hastanede süren tedavisinin sağlık durumu yakından izleniyor.

KALP KRİZİ VE HAYAT KAYBINA YOL AÇTI

Olayın ardından S.K.’nin bir parkın karşısındaki kaldırımda baygın halde bulunduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan S.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştiren polis ekipleri, suç aleti olan bıçağı ele geçirdi. Yaşanan olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.