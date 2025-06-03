Kadın Kamyonu Çaldı, Kaza Yaptı

Olayın Detayları

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir kadının park halindeki bir kamyonu çalması sonucunda beklenmedik bir kaza meydana geldi. Olay, öğle saatlerinde Demirtaş Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, ehliyetsiz olan kadın, park halinde bulunan kamyonun içine girip aracı çalıştırdıktan sonra uzaklaştı. Ancak, çok geçmeden direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kaza Sonrası Tepkiler

Olayın gerçekleştiği anda kamyon sahibi, kazadan sonra kadını araç içerisinde yakaladı. Yaşadığı şokla birlikte konuşamaz hale gelen kadın, çevredekilerin “Sen nasıl cesaret edip kamyonu çaldın, ehliyetin de yok” gibi tepkileriyle karşılaştı. Vatandaşlar, mevcut durumu polise bildirdi ve olay yerine ekipler sevk edildi.

Polis İncelemesi ve Gözaltı

Olay yerine gelen polis ekipleri, kadının ehliyetsiz olduğunun ortaya çıkması üzerine gerekli işlemlere başladı. Kadın, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay, bölgedeki vatandaşlar arasında şaşkınlık yaratırken, güvenlik önlemleri ve trafik kurallarına uyulması gerekliliği tekrar gündeme geldi.