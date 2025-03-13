Kadın, Kedisi İçin Ağaca Tırmandı

KEDİ KURTARMA GİRİŞİMİ

Bolu’da 52 yaşındaki bir kadın, itfaiye ekiplerinin kurtaramadığı kedisinin yardımına koşmak için oldukça yüksek bir ağaca tırmandı. Olay, Aktaş Mahallesi Kocabey Sokak’ta gelişti. Kedisi, yaklaşık üç gündür ağaçta mahsur kaldığı için kadın vatandaşlar, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇABALARI

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, 60 metreye kadar uzanan çam ağacının tepesine ulaşmaya çalıştı. Merdivenle kediyi kurtarmaya gayret gösteren ekipler, maalesef başarılı olamadı. Kurtarma süreçlerini gözlemleyen Elif Akpınar, kedisinin halen kurtarılamaması nedeniyle itfaiye ekiplerine tepki gösterdi. Akpınar, “Dallara kadar müsaade veriyor. Bende motor var, keselim dalları. Yani oraya müdahale edilemez mi?” şeklinde konuştu.

AĞA TIRMANMA KARARI

Kendi kendine ağaçta tırmanmaya karar veren Akpınar, getirdiği merdiveni kullanarak 60 metrelik ağaca tırmanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırış etmeden, yaklaşık 10 dakika içerisinde ağacın en tepe noktasına kadar tırmandı. Ancak burada da kediye ulaşamayınca, ağaçtan inmek zorunda kaldı.