Kadın, Kedisinin Sağlığı İçin Yaşadı

Olay, gece saatlerinde Esenyurt’taki Yeşilkent Mahallesi’nde gerçekleşti. Site içerisinde yaşayan bir kadın, kedisinin yaşam mücadelesi verdiğini fark etti ve hemen veterinere götürmek için harekete geçti. Ancak veterinere ulaştığında kapalı bulması nedeniyle herhangi bir müdahale gerçekleştiremedi. Kedisi için bir şey yapamayan kadın, yol kenarında oturarak gözyaşlarına boğuldu.

KEDİ İÇİN YARDIM ARAYIŞI

Bu sırada caddeden geçen bir kadın motokurye, kadının ağladığını görünce yardım etmek istedi. Caddede duran motokuryeye “Yaşıyor mu? Ne olur en yakın veterinere yetiştir” diyen kadın, kedisini motokuryeye teslim etti. Motokurye, kediyi motosikletine alarak, “Ne olur kediye bir şey olmasın” diyerek en yakın veterinerin yolunu tuttu. Kalbi duran kediyi, açık bulduğu bir veteriner kliniğine dakikalar içinde ulaştırdı.

UMUTLAR TÜKENİYOR

Veterinerin “Nefes almıyor, kalbi durmuş” yanıtını duyan motokurye, “Ben öldüğünü söyleyemem” şeklinde yanıt vererek gözyaşlarına boğuldu. Veteriner, kalbi durmuş kediye dakikalarca kalp masajı uyguladı, ancak kalp masajına herhangi bir yanıt alamayan kedi yaşam mücadelesini kaybetti. Tüm bu anlar, motokuryenin kediyi sahibinden alıp veterinere götürmesi, veterinerin müdahalesi ve motokuryenin kurtarma çabası kask kamerasına saniye saniye yansıdı.