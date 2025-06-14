Kadın Kene Tespit Edip Hastaneye Gitti

KENE PANİĞİNDEN SAĞLIĞA KAVUŞMA

Eskişehir’de, kırsalda eşiyle beraber giden bir kadın, sırtına yapışan kene nedeniyle kısa bir panik anı yaşadı. Ancak hastanede yapılan işlemle kene sağlıklı bir şekilde çıkarıldı. Yapısı zehirsiz olduğu belirlenen keneden sonra kadına aşı yapıldı.

HOBİ BAHÇESİNDE YAŞANAN OLAY

Eskişehir’de yaşayan 56 yaşındaki Fevzi Oral ve 39 yaşındaki eşi Serpil Oral, Kurban Bayramı tatilinde şehre yakın bir kırsalda yer alan hobi bahçelerine gitti. Eve döndüklerinde, Serpil Oral sırtında sivilce sandığı bir çıkıntıyı inceledi ve bunun bir kene olduğunu fark etti. Keneye dokunmayan kadın, vakit kaybetmeden Eskişehir Devlet Hastanesi’ne gitmeyi tercih etti. Hemşirenin kısa sürede yaptığı müdahale ile sırtındaki kene çıkarıldı.

PANİK ANLARI VE HASTANEDEKİ MÜDAHALE

Serpil Oral, keneyi fark ettiklerinde biraz paniklediklerini ifade etti. Eşi Fevzi Oral, “Bahçede yerde uzanmadık ama çiçeklerimizi sularken eşime bir kene yapışmış. Sonradan bunu öğrendik. Eskişehir Şehir Hastanesi’ne gittik. Yetkililer keneyi direkt çıkardı ve eşime aşı yaptılar. Sağlığımıza kavuştuk.” Şu an sağlıklı bir yaşam sürdüğünü belirten Serpil Oral, keneyi eline takıldığında fark ettiğini ve başta ne olduğunu anlayamadıklarını, ardından hastaneye gitmelerinin en doğru karar olduğunu vurguladı.

SAĞLIK KURUMLARINA YÜKSEK GÜVEN

Fevzi Oral, kenenin tehlikelerinden bahsetti. “Keneler zehirli olabiliyor, bu durum endişe yaratıyor. Kendi başımıza müdahale etmek yerine hastaneye gitmek en güvendiğimiz yol. Uzman sağlık çalışanları bu işin erbabı. Keneyi elle koparmamak gerekir, çünkü kenenin bazı kısımları deri içinde kalabiliyor. Bu yüzden, bunu herkese öneriyorum; en iyisi bir sağlık kuruluşuna gidip kenenin çıkartılmasıdır.” şeklinde belirtti.