Kadın Kılığına Girip Cinayet İşledi

KATLİAM ANI KAMERADA GÖRÜNTÜLENDİ

Mersin’de, kadın kılığına giren 17 yaşındaki bir şüpheli, 35 yaşındaki Rıdvan Güner’i sanayi sitesinde tabanca ile vurup öldürdü. Olay, Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi’nde, bir araç tamir atölyesinde gerçekleşti. Şüpheli, çarşaf giyerek ticari taksiyle iş yerine geldi ve Güner’e ateş açarak kaçtı.

OLAY SONRASI GÖZALTILAR

Olayın bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 17 yaşındaki M.A. adlı şüpheli ile onun azmettiricisi oldukları iddiasıyla birkaç kişi daha gözaltına alındı. Bu kişilerin Y.K., M.E. ve Y.K. olduğu belirtildi. Soruşturma sırasında, cinayetin bir kan davası yüzünden işlendiği yönünde bilgiler elde edildi. Y.K.’nın ağabeyinin 2023 yılında öldürülmesinin ardından iki taraf arasında bir husumet oluştuğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayete dair güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler de gün yüzüne çıktı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Güner’in vurulma anı ve yere düşme şeklindeki detaylar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.