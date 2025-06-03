Kadın Kılığına Girip, Cinayet İşlendi

OLAYIN GECESİ

Mersin’in Akdeniz ilçesindeki Sanayi Sitesi’nde bir araç tamir atölyesinde görev yapan Rıdvan Güner, çarşaf giyerek kadın kılığına giren bir kişi tarafından ticari taksi ile iş yerine gelindiğinde tabanca ile vurulup hayatını kaybetti. Olayın ardından telefonunu kullanan şüpheli, boş kovanları toplamayı da ihmal etmedi ve geldiği taksi ile olay yerinden uzaklaştı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Cinayet sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili olarak 17 yaşındaki M.A. isimli şüpheliyi ve azmettirici oldukları tespit edilen Y.K., M.E. ve Y.K. adlı kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerin, cinayeti planlayan kişiler olduğu düşünülüyor.

KAN DAVASI İDDİASI

Soruşturma süreci devam ederken, cinayetin arkasında bir kan davasının bulunduğu öne sürüldü. Gözaltına alınan Y.K.’ın ağabeyinin 2023 yılında öldürülmesinin ardından iki taraf arasında bir husumet başladığı ve cinayetin bu büyük kargaşanın bir sonucu olarak gerçekleştiği iddia ediliyor. Ayrıca, cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde polis ekipleri, her türlü olumsuz duruma karşılık sıkı güvenlik önlemleri aldı.