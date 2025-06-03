Kadın Kılığına Girip, Kan Davasını Aldı

OLAYIN DETAYLARI

Mersin’in Akdeniz ilçesindeki Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir araç tamir atölyesinde çalışan Rıdvan Güner, çarşaf giyip kadın kılığına girerek ticari taksi ile iş yerine gelen silahlı bir kişi tarafından tabanca ile vurularak yaşamını yitirdi. Şüpheli kişiler, olay sonrası tabancanın boş kovanlarını toplayarak ticari taksi ile olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Cinayet sonrası hemen harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 yaşındaki M.A. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca, cinayete azmettirdiği iddia edilen kişilerden Y.K., M.E. ve Y.K. da gözaltına alındı.

KAN DAVASI İDDİASI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, cinayetin bir kan davası nedeniyle işlendiği yönünde iddialar ortaya çıktı. Gözaltına alınan Y.K.’nın ağabeyinin 2023 yılında öldürüldüğü, bu olayın ardından taraflar arasında bir husumetin oluştuğu ve bu nedenle cinayet işlenmiş olabileceği öne sürüldü. Ayrıca, cinayet zanlısının ikametgahlarında, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşıpolis ekipleri sıkı güvenlik önlemleri aldı.