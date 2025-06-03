Kadın Kılığına Girip Vurdu

VURULMA ANININ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERİ

Mersin’de, peçe takarak kadın kılığına giren 17 yaşındaki M.A., ağabeyinin ölümünden sorumlu tuttuğu Rıdvan Güner’i (35) çalıştığı oto tamir atölyesinde tabancayla vurarak öldürdü. Bu olayın detayları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş arkadaşlarıyla sohbet eden Rıdvan Güner’in silahlı saldırıya uğradıktan sonra yere düşüş anları kaydedildi.

Olayın Gelişimi ve Güvenlik Görüntüleri

Güner’in, yaşanan saldırı sonrası nasıl yere yığıldığı görüntülerde net bir şekilde görülüyor. Bu olay, Mersin’de gerçekleşen bir cinayet davasının yeni ve dikkat çekici bir boyutunu ortaya koyuyor. Olay sonrası güvenlik güçleri, M.A.’yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.