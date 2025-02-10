Kadın Kılığında Hırsızlık: 50 Bin Dolar Çalıntı

OLAYIN GERÇEĞİ

Fatih Molla Fenari Mahallesi Kılıççılar Sokak’ta 20 Ocak Pazartesi günü bir hırsızlık olayı meydana geldi. S.B., saat 16.00 civarında parasının çalındığını belirterek polise başvurdu ve şikayetçi oldu. Mağdur S.B., ifadesinde Kapalıçarşı’dan 2 milyon 485 bin lira değerinde döviz alarak bunu sırt çantasına koyduğunu, bir süre yürüdükten sonra çantasının açık olduğunu söyleyen bir kişinin kendisine uyarıda bulunmasıyla hırsızlığı fark ettiğini aktardı. Mağdur, çantasındaki 50 bin dolar miktarındaki paranın eksik olduğunu da vurguladı.

ŞÜPHELİLERİN TAKİBİ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yürütülen çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. İnceleme sırasında, olay sonrası kaçan başı kapalı iki kadının bir süre birlikte yürüdüğü, daha sonra ayrı yönlere gittiği tespit edildi. Polis, bu görüntüler üzerinde yapılan izlemelerde dikkat çeken bir detayı daha ortaya çıkardı. Kadın olarak görülen şüphelilerden birinin, başını kapatarak kimliğini gizleyen bir erkek olduğu belirlendi.