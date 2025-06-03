Kadın Kılığında, Kan Davalısını Vurdu

OLAY VE CİNAYETİN DETAYLARI

Mersin’in Akdeniz ilçesindeki Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir araç tamir atölyesinde çalışan Rıdvan Güner, çarşaf giyerek kadına kılığına giren silahlı bir kişi tarafından tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Şüpheli, cinayetin ardından olay yerinde bulunan boş kovanları da toplayarak geldiği ticari taksi ile kaçtı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Cinayet sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 yaşındaki M.A. adlı şahıs ile birlikte azmettirici oldukları iddiasıyla Y.K., M.E. ve başka bir Y.K. isimli kişileri gözaltına aldı.

KAN DAVASI İDDİALARI

Soruşturma devam ederken, olayın kan davası yüzünden gerçekleştiği öne sürüldü. İddialara göre, azmettirici olarak gözaltına alınan Y.K.’nın ağabeyi 2023 yılında öldürülmüş ve bu olay sonrası taraflar arasında bir husumet başlamış. Cinayetin, bu çatışmanın bir sonucu olduğu ifade ediliyor. Öte yandan, cinayet zanlıları için polis ekipleri, ikametlerinde herhangi bir olumsuz duruma karşı sıkı güvenlik önlemleri aldı.