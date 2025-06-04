Kadın Kıyafetiyle Zorbalık Yapıldı

İstanbul’un Arnavutköy İlçesinde Şok Olay

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Boğazköy Mahallesi’nde meydana gelen olay, bir film sahnesini anımsatıyor. İddialara göre, tanıdıkları kuşları çaldığı söylenen iki kişi, gençler tarafından tespit edildi. Ancak olayın gelişimi, beklenmedik bir duruma yol açtı; gençlerin hırsızlıkla suçladığı kişilere uyguladığı yöntem herkesi şoke etti.

Kadın Kıyafeti Giydirme Skandalı

Yakalanan iki şüpheliye zorla kadın kıyafeti giydirildiği ve bu anların cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, koltuğa oturan bir kişinin elinde bir kesici alet tutarak, kadın kıyafeti giydirilen şüphelilere söylediklerini tekrar ettirdiği görülüyor. İddialara göre, bu görüntüler şüpheliler tarafından kendi aralarında ve arkadaşlarına gönderildi.

Zorbalık Olayı Tepkileri Artırıyor

Boğazköy Mahallesi’nde yaşanan bu durum, sadece hırsızlık iddialarıyla sınırlı kalmayıp aynı zamanda zorbalık boyutunu da gözler önüne seriyor. Videoyu çeken kişilerin, şüphelilere uyguladığı yöntemin kamuoyunda büyük tartışma yaratması bekleniyor. Olayla ilgili yetkililerin soruşturma başlatıp başlatmadığına dair henüz bir bilgi yok; ancak görüntülerin sosyal medyada hızla yayıldığı ifade ediliyor.