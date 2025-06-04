Gündem

Kadın Kıyafetiyle Zorla Çektirdiler

kadin-kiyafetiyle-zorla-cektirdiler

İSTANBUL’DA ŞOK EDİCİ OLAY

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinin Boğazköy Mahallesi’nde son günlerde gerçekleşen bir olay, gerçek bir film sahnesini andırıyor. İddialara göre, tanıdıklarının kuşlarını çaldığı öne sürülen iki kişiyi tespit eden bir grup genç, bu şahısları yakaladı. Ancak olay burada sona ermedi; gençlerin hırsızlıkla suçladığı kişilere yaptıkları şey şok edici bulundu.

ZÓRBALIK ANINDA KADIN KIYAFETİ GİYDİRME

Yakalanan iki şüpheliye zorla kadın kıyafeti giydirildiği ve bu anların cep telefonu ile kaydedildiği öğrenildi. Görüntülerde, bir kişinin elinde kesici bir alet tutarak, kadın kıyafeti giydirilen şüphelilere söylediklerini tekrar ettirdiği görülüyor. Şahısların, bu kaydedilen görüntüleri kendi aralarında ve arkadaşlarına paylaştığı iddia ediliyor.

KAMUOYUNDA TEPKİ ÇEKEN ZORBALIK GÖRÜNTÜLERİ

Boğazköy Mahallesi’nde yaşanan bu olay, sadece hırsızlık iddiamalarının ötesine geçerek zorbalık boyutunda dikkat çekiyor. Videoyu çeken kişilerin, şüphelilere uyguladığı bu yöntemin kamuoyunda tartışmalara yol açması bekleniyor. Olayla ilgili olarak yetkililerin bir soruşturma başlatıp başlatmadığı henüz bilinmiyor, ancak görüntülerin sosyal medyada hızla yayıldığı konuşuluyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Bitcoin 100 Bin Doları Koruyacak Mı?

Bitcoin, Nisan ayından bu yana yüzde 50 değer kazanarak 100 bin doları aştı ve küresel ilgi odağı haline geldi. Uzmanlar, bu seviyenin kalıcılığının dış etkenlere bağlı olduğunu vurguladı.
Flaş

İki Ultra Maratoncu, Malatya’da 150 Çocukla Buluşacak

Malatya'da depremden etkilenen 150 çocuk, iki sporcu ile buluşacak. Ultra maratoncular, çocuklara hikayeleriyle ilham verecek ve onlarla özel anlar paylaşacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.