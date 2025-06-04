Kadın Kıyafetiyle Zorla Çektirdiler

İSTANBUL’DA ŞOK EDİCİ OLAY

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinin Boğazköy Mahallesi’nde son günlerde gerçekleşen bir olay, gerçek bir film sahnesini andırıyor. İddialara göre, tanıdıklarının kuşlarını çaldığı öne sürülen iki kişiyi tespit eden bir grup genç, bu şahısları yakaladı. Ancak olay burada sona ermedi; gençlerin hırsızlıkla suçladığı kişilere yaptıkları şey şok edici bulundu.

ZÓRBALIK ANINDA KADIN KIYAFETİ GİYDİRME

Yakalanan iki şüpheliye zorla kadın kıyafeti giydirildiği ve bu anların cep telefonu ile kaydedildiği öğrenildi. Görüntülerde, bir kişinin elinde kesici bir alet tutarak, kadın kıyafeti giydirilen şüphelilere söylediklerini tekrar ettirdiği görülüyor. Şahısların, bu kaydedilen görüntüleri kendi aralarında ve arkadaşlarına paylaştığı iddia ediliyor.

KAMUOYUNDA TEPKİ ÇEKEN ZORBALIK GÖRÜNTÜLERİ

Boğazköy Mahallesi’nde yaşanan bu olay, sadece hırsızlık iddiamalarının ötesine geçerek zorbalık boyutunda dikkat çekiyor. Videoyu çeken kişilerin, şüphelilere uyguladığı bu yöntemin kamuoyunda tartışmalara yol açması bekleniyor. Olayla ilgili olarak yetkililerin bir soruşturma başlatıp başlatmadığı henüz bilinmiyor, ancak görüntülerin sosyal medyada hızla yayıldığı konuşuluyor.