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Kadın Kızı İçin Tutuklu Hayatını Kaybetti

ÜLKEMİZDEKİ TRAGİK OLAY

Avustralya’nın Queensland eyaletinde 3 yaşındaki kızını öldürmekle suçlanan bir kadın, cezaevi hücresinde baygın halde bulunduğundan iki gün sonra hayatını kaybetti. Lauren Flanigan, Moore Park Beach’teki bir evde kızını bıçaklayarak öldürme suçlamasıyla geçen hafta salı günü tutuklandı.

CEZA EVİNDEKİ DURUM

32 yaşındaki Flanigan, cuma günü Brisbane Kadın Islah Merkezi’nde hücresinde baygın bir şekilde bulundu ve durumu kritik olduğu için hastaneye kaldırıldı. Queensland Polis Teşkilatı, pazartesi günü Flanigan’ın pazar gecesi yaşamını yitirdiğini duyurdu. Temmuz ayında mahkemeye çıkması beklenen Flanigan, cinayet suçlamasını kabul edip etmeyeceğine dair henüz bir yorum yapmadı.

KİŞİSEL GÜVENLİK RİSKİ

News Corp Australia’dan elde edilen bilgilere göre, Flanigan yüksek riskli tutuklulara yönelik özel bir kriz destek biriminde tutuluyordu. Olay, toplumda derin bir üzüntü ve endişe yaratırken, yetkililer konuya dair soruşturmalarına devam ediyor.

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