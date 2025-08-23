Kadın, Kızına Kötü Muamelede Bulundu

YÜREĞİR’DE KÖTÜ MUAMELE İDDİASI

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, kızı E.H.Y.’ye (10) kötü muamelede bulunduğu iddia edilen anne Ayşegül Y. (35), gözaltına alındı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuzlar Mahallesi’nde konuyla ilgili bir ihbar aldıktan sonra araştırma yapmaya başladı.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, belirtilen adresi tespit ederek anne Ayşegül Y.’yi evinde gözaltına aldı. Kız E.H.Y. ise akrabalarının evinde bulunarak koruma altına alındı. Bu süreçte, Ayşegül Y.’nin, olayı öğrenerek evlerine gelen bir yakınına sığınmak isteyen kızına bıçakla engel olmaya çalıştığı anlara ait görüntüler de elde edildi.