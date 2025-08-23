Kadın, Kızını Bıçakla Kovaladı

ADANA’DA GÜVENLİK SORUNU

Adana’da bir kadın fenalık geçirip, 11 yaşındaki kızını ekmek bıçağıyla kovaladı. Olayın ayrıntıları vicdanları sızlattı. Çocuğun mahalledekilerin yardımıyla motosikletle götürüldüğü anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde öğle saatlerinde gerçekleşti.

KADIN ŞİDDETE BAŞVURDU

İddialara göre, kimliği henüz belirlenemeyen kadın, fenalık geçirdikten sonra 11 yaşlarındaki kızına bıçakla saldırmaya başladı. Kız, sokağa çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Yardım elini uzatan mahalle sakinleri, kadını sakinleştirmeye çalıştı fakat kadın tehditlerine devam etti. Bunun üzerine bir kişi, motosiklete bindirdiği kızı olay yerinden uzaklaştırmak istedi. Ancak kadın, çocuğu saçından tutarak onu düşürmeye çalıştı. Ne yazık ki, çevredekilerin yardımıyla kurtarılan çocuk motosikletle güvenli bir yere götürüldü.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan bu korkunç olay sonrası Yüreğir Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, hemen kadını gözaltına aldı. Bu durum, bölgedeki güvenlik sorunlarına dikkat çekiyor. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatılmış durumda.