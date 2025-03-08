Kadın Kooperatifi, 8 Mart’ta Çiçek Dağıttı

ÇİÇEKLERLE KADINLARA DESTEK

Denizli’de, yapay çiçek üretimi gerçekleştiren S.S. Sidelya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, çeşitli resmi kurumlarda çalışan kadınlara kendi tasarladıkları çiçekleri hediye ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Kooperatif Başkanı Ayşegül Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Denizli Ticaret Odası, Denizli Ticaret İl Müdürlüğü, Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Denizli Valiliği’nde görevli kadınlarla bir araya gelerek çiçek takdim etti. Ziyaretin ardından Kooperatif Başkanı ve yönetim üyeleri, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan’ı ziyaret etti.

KADINLARA ÖZEL GÜNDE DESTEK

S.S. Sidelya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayşegül Çetin, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde çalışan kadınların yanında olmayı ve özel günlerini kutlamayı hedeflediklerini söyledi. Çetin, “Ev hanımı arkadaşlarımızla biz ev yapımı çiçekler yapıyoruz. Organizasyon şirketlerine çalışıyoruz. 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığımız çiçeklerin bir kısmını resmi kurumlarda çalışan bayan arkadaşlarımıza hediye ediyoruz. Ticaret İl Müdürlüğü, Denizli Ticaret Odası, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Denizli Valiliği’nde çalışan kadınlarımıza giderek Kadınlar Günlerini kutladık. Tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz” şeklinde konuştu.

KADINLARA ŞÜKRAN VE SELAM

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, çiçek takdiminin ardından yaptığı açıklamada, “Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Kadınlar bizim annemiz, kardeşimiz, her şeyimiz. Kadınların olduğu yerde güzellikler, adalet ve hoşgörü var. Kurumumuzdaki tüm kadınları dolaşıp el yapımı çiçekleri takdim ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Rabbim tüm kadınlarımızın önünü açsın, sağlık versin ve sevdikleriyle mutlu günler diliyorum” dedi.