Kadın Kooperatifleri Destekleniyor Ve Geliştiriliyor

KADIN KOOPERATİFLERİNE YÖNELİK BELGESEL ÇEKİMLERİ

Çamaş ilçesindeki Hanımeli Kooperatifi, Ticaret Bakanlığı’nın 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde, kadın kooperatiflerini tanıtmak amacıyla belgesel çekimlerine ev sahipliği yaptı. Karadeniz Bölgesi’ndeki illerde başlayıp devam eden bu çekimlerle kadın emeği, girişimciliği ve dayanışmayı konu alan birçok ilham verici hikaye kaydedildi. 2021 yılında kurulan kooperatifin gelişimi hakkında bilgi veren Çamaş Hanımeli Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sebile Gelmez, “Ticaret Bakanlığı’nın verdiği ilk destekle makinelerimizi almıştık. Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı’na (KOOP-DES) başvuru yapmıştık. Bakanlığımız bu konuda ziyadesiyle bize destekçi” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Gelmez, kooperatifin ana ürününün fındık olduğuna dikkat çekerek, “Ordu’nun geçim kaynağıdır. Kentimizde farklı ürünler ziyan oluyordu, biz bunların önüne geçmek için bahçelerde kendiliğinden yetişen yöresel otlardan tutun da sebze ve meyvelere kadar satın alıyoruz” dedi. Ayrıca, kadınların aile ekonomisine katkı sağlarken kooperatifin bu ürünleri katma değerli hale getirip Türkiye genelinde pazara sunduğunu ve böylece ekonomiye önemli bir katkı sağladıklarını sözlerine ekledi. Gelmez, “Çamaş Hanımeli Kooperatifi dijital pazarda en çok satış yapan kooperatiflerin başında geliyor” diyerek pazarın genişlemesiyle kadınların desteklenmesinin artığını belirtti.

Çamaş ilçesindeki Hanımeli Kooperatifi’nde çeşitli tanıtım faaliyetleri gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu, “2025 yılı, Birleşmiş Milletler tarafından ‘Kooperatifler Yılı’ olarak kabul edildi. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak kooperatifler ile ilgili farkındalığı arttırmak ve kooperatifçilik kültürünü yaygınlaştırmak için farklı tanıtım çalışmaları yürütüyoruz” ifadelerini kullandı. Ayanoğlu, “Bu kooperatifimiz KOOP-DES alan kooperatifimizdir. Özellikle bu yıl, bakanlık olarak KOOP-DES’ten aldığımız olumlu geri bildirimlerle destek miktarını yüzde 100’e yakın artırdık” diye konuştu. Kadın kooperatiflerinin ekonomik önemine de değinen Ayanoğlu, bu kooperatiflerin kadınların topluluk içinde daha güçlü ve güvende hissetmelerine katkı sağladığını belirtti.