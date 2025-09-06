Kadın Kooperatifleriyle Buluşma Gerçekleşti

KADIN GİRİŞİMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde Sakarya Belediyesine ait Sosyal Gelişim Merkezi’nde kadın girişimciler ve kadın kooperatifi temsilcileriyle bir araya geldi. Salonu dolduran kadınlara seslenen Bakan Işıkhan, “Yüz yılı kurtarmak için değil, yüz yıla yön vermek üzere büyük bir mücadele veriyoruz” ifadesini kullandı.

KADIN İSTİHDAMINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN HAREKETE GEÇİYORUZ

Kadın istihdamını desteklemek amacıyla yürütülen en önemli projelerden biri olan İş Pozitif programının detaylarını aktaran Bakan Işıkhan, “Bu program ile kamu kurumlarımızı, kadın kooperatiflerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı ve özel sektörümüzü bir araya getirdik. Bugüne kadar 1 milyon 450 binden fazla kadını iş gücüne kazandırdık” açıklamasını yaptı. Bakan, “Her meslekte kadın eli” ve “Kadın istihdamı için pozitif ayrımcılık” gibi projelerle kadınların geleneksel alanların dışındaki üretimde yer almasını teşvik ettiklerine değindi.

Pilot illerde kurulan İş Pozitif Ofisleri ve düzenlenen kadın odaklı istihdam fuarlarının önemli adımlar olduğunu belirten Bakan Işıkhan, “Sizin üretiminiz, ülkemizin üretimidir. Sizin emeğiniz, Türkiye’nin geleceğini inşa etmektedir” dedi. Son olarak, yüz yıl önce yakılan kurtuluş mücadelesinin meşalesinin, önümüzdeki yüzyılı Türkiye’nin Yüzyılı yapmak için büyük bir birlik ruhuna dönüşmesini umduğunu ifade etti.