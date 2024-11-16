Kadın Marangoz Usta Başarı Hikayesi

İŞ HAYATINA YENİ BİR YOLCULUKLA BAŞLADI

İzmir’de iş yaşamına muhasebecilik yaparak adım atan Ferda Sökmen (45), zamanla sektördeki gelişmelere paralel olarak marangoz ustası oldu. Son olarak, 5 ay önce ikinci dükkanını açan Sökmen, “Hep, ‘2 ay durup gidersin’, ‘Yapamazsın’ gibi cümleler duydum. Şimdi bunu diyenlerin hepsi beni takdir etmek durumunda kaldı” açıklamasında bulundu. 18 yaşında iş hayatına atılan Sökmen, galvaniz ve tekstil sektörlerinde muhasebecilik görevini üstlendi. 2006 yılında orman ürünleri firmasında muhasebeci olarak başladığı işte, marangoz ustası olarak kariyerine yön verdi. Marangozluğun mutfak bölümüyle ilgilenmeye başlayan Sökmen, önce satın almada görev aldı, daha sonra çeşitli makineleri kullanmayı öğrenerek İzmir’in Karabağlar ilçesindeki sanayide MDF ve sunta üretiminde çalışan ilk kadın oldu.

ÇABA GÖSTERMEKTEKİ KARARLILIK

Hep bir adım ileri gitmek için çaba harcadığını belirten Sökmen, “Marangoz firmasında muhasebeci olarak başladığımda, ‘Bu sektörde yapamam, kendime başka iş bulup, çıkmam lazım’ diye düşündüm. Ancak şimdi neredeyse 20 yıldır bu sektörün içindeyim. Özellikle erkeklerin yoğun olduğu bir sektörde çalışmak oldukça zor. Bu durumu kadın olarak tek başıma muhatap olmaya başladığımda anladım. Bazen pes ettiğim zamanlar oldu ama sonra tekrar başladım. Bu sanayide tek kadın benim” dedi.

KENDİ POTANSİYELİMİZİ KEŞFETMEK ÖNEMLİ

Babası işçi emeklisi olan Sökmen, “İlk dükkanımı açtığımda herkes, ‘Babanla mı çalışacaksın? Eşin mi yardım ediyor?’ gibi sorular sordu. Ancak bu işin tüm aşamalarında tek başımayım. Kadın, erkek ya da genç olsun; yeni başlayacak olanlar için ‘Hiçbir şey imkansız değil’ diyebilirim. Gençler oldukça karamsar. Her şey insanın kendi içinde. Kendinde bir potansiyel keşfedersen, her şey çok güzel oluyor. Ben de hayata iyi şartlarda başlamadım; liseyi bitirdikten sonra hemen iş hayatına atılmak zorunda kaldım. Ancak hep bir adım ileri gitmek için çabaladım” şeklinde ifadesini dile getirdi.

BAŞARININ ZİRVESİNE ULAŞMAK

“Elde ettiğim kazanç gurur verici ancak başarı elde etmek her şeyden daha güzel” diyen Sökmen, “Hep, ‘2 ay durup gidersin’, ‘Yapamazsın’ gibi cümleler duydum. Şimdi bunu diyenlerin hepsi beni takdir etmek durumunda kaldı. Her işi içimden gelerek yaptım, zaman zaman büyük problemler de yaşasam işimi hep çok sevdim. Dükkana girdiğimde huzurla doluyorum. 16 yaşımda hayalimin bir gün televizyonda başarılarımı anlatmak olduğunu söylerdim. Bugünleri gördüğümde de ‘İyi ki hayal etmişim’ diyorum” ifadelerini kullanarak hayallerinin peşinden gitmenin önemini vurguladı.