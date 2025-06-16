Kadın, MI6’nın İlk Başkanı Olacak

İLK KADIN BAŞKAN ATAMASI

İngiltere, tarihinde ilk kez dış istihbarat teşkilatı MI6’nın başına bir kadın atadı. Blaise Metreweli, mevcut başkan Richard Moore’un görevine sonbaharda veda etmesinin ardından onun yerini alacak. 1999 yılında MI6’ya katılan Metreweli, uzun yıllar Orta Doğu ve Avrupa’da operasyonel görevlerde yer aldı. Şu anda teşkilatın teknoloji şefi olarak görev yapan 47 yaşındaki Metreweli, görevi devraldıktan sonra MI6 başkanlarına özgü “C” kod adıyla anılacak.

GÜVEN VE LİDERLİK

Başbakan Keir Starmer, Kanada’daki G7 Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, Metreweli’nin ülkenin karşılaştığı benzeri görülmemiş tehditlere karşı liderlik edeceğine olan güvenini ifade etti. Cambridge Üniversitesi’nde antropoloji eğitimi alan Metreweli, daha önce iç istihbarat servisi MI5’ta da üst düzey görevler üstlendi. Bu atama, MI6’nın da MI5 ve GCHQ gibi diğer İngiliz istihbarat kurumları gibi ilk kez kadın bir başkan tarafından yönetilmesi anlamına geliyor.