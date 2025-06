Kadın Milli Takımımız, Voleybol Maçı

Milli takımımızın Kanada ile olan karşılaşması büyük bir heyecanla bekleniyor. Özellikle “Filenin Sultanları – Kanada maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusu, karşılaşmayı izlemek isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu önemli mücadele, voleybol tutkunlarını ekran başına toplayacak. Peki, Kanada – Türkiye maçı ne zaman ve saat kaçta olacak?

MAÇ ZAMANI VE KANAL BILGİSİ

Kanada – Türkiye voleybol maçı, 19 Haziran Perşembe günü saat 19.30’da başlayacak. Bu karşılaşma, TRT Spor ekranlarından şifresiz bir şekilde yayınlanacak. TRT Spor’un canlı yayını sayesinde, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki voleybol severler, milli takımımıza destek olma imkanı bulacak. Maç, Türkiye saatiyle 19.30’da başlayıp yaklaşık 2 saat sürecek.

GRUP AŞAMASI DETAYLARI

Kadın Milli Takımımız, toplamda 12 maç oynayacağı grup aşamasında sırasıyla Çin, Türkiye ve Hollanda’da sahne alacak. İlk 8’e kalacak olan takımlar, Polonya’da 23-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak finallerde yarışacak.

1. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

– 4 Haziran – Fransa vs. Türkiye (07:30)

– 6 Haziran – Türkiye vs. Tayland (14:30)

– 7 Haziran – Türkiye vs. Polonya (11:00)

– 8 Haziran – Çin vs. Türkiye (14:30)

2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

– 18 Haziran – Dominik Cumhuriyeti vs. Türkiye (19:30)

– 19 Haziran – Kanada vs. Türkiye (19:30)

– 21 Haziran – Güney Kore vs. Türkiye (19:30)

– 22 Haziran – Türkiye vs. Brezilya (19:30)

3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

– 9 Temmuz – Hollanda vs. Türkiye (21:30)

– 11 Temmuz – Çekya vs. Türkiye (21:30)

– 12 Temmuz – Türkiye vs. İtalya (20:00)

– 13 Temmuz – Sırbistan vs. Türkiye (21:00)