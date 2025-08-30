Kadın, Minderin Altında Arı Yuva Gördü

EVE GİRDİKTEN SONRA ŞOK OLDU

Evinde daha önce fark etmediği bir duruma tanıklık eden kadın, minderi kaldırınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Minderin altında, onlarca yaban arısının yuva yaptığını gören kadın, yaşadığı anın etkisiyle neye uğradığını şaşırdı.

KORKUSUNU PAYLAŞTI

Yaşadığı bu korkutucu deneyimi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan kadın, “Şuna bakar mısınız. İnanamıyorum. Ne olduğunu çözmüş değilim.” diyerek hissettiklerini dile getirdi. Bu anlar, izleyenlerin dikkatini çekerken, video birçok kişi tarafından paylaşıldı ve defalarca izlendi.