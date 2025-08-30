Haberler

Kadın, Minderin Altında Arı Yuva Gördü

Evinde daha önce fark etmediği bir duruma tanıklık eden kadın, minderi kaldırınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. Minderin altında, onlarca yaban arısının yuva yaptığını gören kadın, yaşadığı anın etkisiyle neye uğradığını şaşırdı.

Yaşadığı bu korkutucu deneyimi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan kadın, “Şuna bakar mısınız. İnanamıyorum. Ne olduğunu çözmüş değilim.” diyerek hissettiklerini dile getirdi. Bu anlar, izleyenlerin dikkatini çekerken, video birçok kişi tarafından paylaşıldı ve defalarca izlendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Milli Mühendislik Kabiliyetimiz Teminatımızdır.” dedi. TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği düzenleniyor. Gençlerin heyecanı, Türkiye’nin geleceğini inşa edecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde Hızırreis platformunu inceledi ve gençlerin savunma mühendisliği alanındaki rolüne vurgu yaptı.
Tokat’ta Otomobil Devrildi, 3 Yaralı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Erol Varol ve iki yolcu yaralanarak hastaneye sevk edildi.

