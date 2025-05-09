Kadın Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

KAZA ANI VE SONUCU

Kocaeli’nin Gebze bölgesinde motosiklet süren Saniye Yılmaz, Arapçeşme Mahallesi’nde A.Ç. yönetimindeki beton mikseriyle çarpıştı. Bu çarpışmanın sonucunda genç kadın yola savruldu ve ciddi şekilde yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı kontrollerde Saniye Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sosyal medyada motosikletle ilgili içerikler üreterek tanınan Yılmaz’ın cenazesi, otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nin adli tıp morguna götürüldü.

Yılmaz’ın kazadan kısa bir süre önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Genç kadın, “Acaba bizi motosiklet mi öldürecek, yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?” ifadeleriyle takipçileriyle etkileşim kurmuştu.

MİZAHSAL YAKLAŞIMLAR

Motosiklet tutkusunu mizahi bir dille aktardığı başka bir paylaşımında ise “Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın” sözlerine yer vermişti. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.