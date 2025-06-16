Kadın Motosikletin Çarpmasıyla Yaralandı

KAZA ORTAYA ÇIKARDI

Ordu’da bir yaya yolunda alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet, yürüyen bir kadına çarptı. Olay, Altın Ordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu öne sürülen ve ehliyetsiz olan U.G. (20) yönetimindeki 52 AGH 430 plakalı motosiklet, Bülbül Deresi köprüsünde yürüyen 47 yaşındaki Şirvan Kalpaklıoğlu’na çarptı.

Kaza sonrasında hemen olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin akabinde ağır yaralı şekilde özel bir hastaneye götürüldü. Motosiklet sürücüsü ise gözaltına alınırken, kazanın detaylarıyla ilgili inceleme başlatıldı.