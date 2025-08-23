Kadın Muhtara Yapılan Muamele Yanlış

KADIN MUHTARIN KOVULMASINA TEPKİ

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Acıpayam Belediyesi’nde kadın muhtarın tartışmanın ardından kovulması iddialarına karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Subaşıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Yeniköy Mahallesi Muhtarı Elmas Abut’u ziyaret edip yaşadığı durumu ele aldığını belirtip, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Subaşıoğlu, “Muhtarımız mahallede yaşayan bir vatandaşın talebi için belediyeye giderek bir talepte bulunduğu sırada tartışma yaşamış. Muhtarımız köyde yaşayan vatandaşları için Acıpayam Belediyesi’nden bir hizmet talebinde bulunmuş. Bu hizmet talebiyle ilgili karşılaştığı muamele ne bir kadına ne de bir muhtara asla yapılmaması gereken bir tavır. Bu işin siyasetle ilgisi yok” dedi. Ayrıca, muhtar Abut’un bu durumu nedeniyle ayrımcılığa uğramaması gerektiğini ifade etti.

Muhtar Elmas Abut ise yaşadığı duruma ilişkin yaptığı açıklamada, “Kendime yapılan hakareti gerçekten ben de kınıyorum. Çünkü ben onların anlattığı gibi birilerinin dolduruşuyla bu hareketleri sergilemedim. Beni o hale getirdikleri için kendileri utanması gerekir. İlk etapta özür dileyecekleri yerde kilomu masaya yatırıp ondan bahsettiler. Bunlar çok çirkin işler” şeklinde ifadelerde bulundu.