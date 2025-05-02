Kadın Öğretmenler Doğaya Katkı Sağladı

KADIN ÖĞRETMENLER DOĞAYA NEFES OLUYOR

Muş’ta, kadın öğretmenler doğaya nefes olmak amacıyla lojman çevresinde ağaçlandırma çalışması yaptı. Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kadın öğretmenler, kendi olanaklarıyla temin ettikleri fidanları lojmanın etrafına dikerek örnek bir projeye imza attı. Bu dayanışma ve çevre bilinci ile gerçekleştirilen çalışma, takdir topladı.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI VE HEDEFLERİ

Ağaçlandırma faaliyetleri hakkında bilgi veren öğretmenlerden Ayşenur Erdem, yaşadıkları alanı güzelleştirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak istediklerini belirtti. Erdem, “Muş Milli Eğitim İl Müdürlüğüne bağlı öğretmenler olarak iki yıldır Muş Valiliğimiz tarafından yapılan kadın öğretmen lojmanında kalıyoruz. Bu yıl da lojman bahçemizi ağaçlandırmak istedik. Oksijenin temel kaynağı olan ağaçlara biz de bir nefes olmak istedik” dedi.

Erdem, ayrıca özellikle dünya ve ülke genelinde yaşanan kuraklık problemlerine karşı bir katkı sunabilmek için bu çalışmayı birlikte gerçekleştirdiklerini de vurguladı.