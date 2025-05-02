Kadın Öğretmenler, Doğaya Nefes Oldu

KADIN ÖĞRETMENLER DOĞAYA NEFES OLDU

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın öğretmenler, çevreye duyarlılık göstererek lojman çevresini ağaçlandırdı. Lojmanlarında kalan öğretmenler, kendi olanaklarıyla temin ettikleri fidanları bu alana dikerek anlamlı bir projeye imza attı. Dayanışma ve çevre bilinciyle harekete geçen kadın öğretmenlerin bu davranışı kamuoyundan büyük takdir topladı.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARIYLA YEŞIL BİR GELECEK İÇİN MÜCADELE

Ağaçlandırma çalışmasıyla ilgili düşüncelerini paylaşan öğretmenlerden Ayşenur Erdem, yaşadıkları alanı güzelleştirmenin yanı sıra gelecekteki nesillere daha yeşil bir çevre bırakmayı hedeflediklerini belirtti. Erdem, “Muş Milli Eğitim İl Müdürlüğüne bağlı öğretmenler olarak iki yıldır Muş Valiliğimiz tarafından yapılan kadın öğretmen lojmanında kalıyoruz. Bu yıl da lojman bahçemizi ağaçlandırmak istedik. Oksijenin temel kaynağı olan ağaçlara biz de bir nefes olmak istedik. Özellikle dünyada ve ülkemizde yaşanan kuraklık sorunlarına karşı elimizden geldiğince bir katkı sunmak istiyoruz. Bu nedenle hep birlikte el birliğiyle bu çalışmayı gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.