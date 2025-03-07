Kadın Oto Tamir Ustası Meryem Garip

BABA MESLEĞİNİ DEVAM ETTİRİYOR

İzmir’de, babasının izinden giderek oto servisinde otomobil tamirciliği yapan 27 yaşındaki Meryem Garip, tamamladığı 3 üniversite diplomasının yanına ustalık belgesini de ekledi. Kadın usta olarak karşılarında birini gören müşterilerin şaşkınlık yaşadığını ifade eden Garip, işlerini daha titiz yürüttükleri için müşteri memnuniyetinin de artığını belirtti. Meryem Usta’nın çalıştığı oto servisin Genel Müdürü Çağdaş Çilengiroğlu ise, “Bir tane daha Meryem olsa hemen işe alırız” diye konuştu.

EĞİTİM HAYATI VE MESLEK SEÇİMİ

2019 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Radyo ve Televizyon Programcılığı ön lisans programını tamamlayan Meryem Garip, daha sonra İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji ile Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden mezun oldu. Mesleğe, babasının sanayi sitesindeki tamirhanesinde çırak olarak başlayarak adım attı ve buradan ustalığa kadar terfi etti. Şu anda dünyaca ünlü bir otomobil markasının yetkili servisinde tamir ustası olarak görev yapıyor ve özellikle iş yerinde dikkat çeken ustalardan biri oldu.

İŞİ SEVEREK ÖĞRENDİ

Babasının tamirhanesinde yaptığı işleri izleyerek bu mesleği öğrendiğini belirten Meryem Usta, “Bozulan arabaları ve parçalarını tamir etmeyi severdim. Kaporta ve boya alanlarını merak eder, otomobilin tüm parçalarını öğrenmeye çalışırdım. Babamın yanında çalışmaya başladıktan sonra üniversite öğrenimim sonrası babamın teşvikiyle bu sektöre geçiş yaptım. Şu an ustalık belgem de var, hem usta hem de eğitici usta olarak burada görev alıyorum. Meslekle ilgili öğrenmeye de öğretmeye de devam ediyorum” dedi.

KADINLARIN MESLEKTE YERİ

İlk bakışta erkek işi gibi görülen bu alana kadınların son zamanlarda ilgisinin arttığını söyleyen Meryem Garip, “Bana göre erkeğe de kadına da aynı mesafede zor bir iş. Bir kadın için avantajı da var dezavantajı da. İlk etapta şaşırmalarına rağmen, bizim kadın olarak işimizi daha titiz yaptığımızı gören müşterilerimiz daha da mutlu oluyorlar” diye ekledi.

STAJYERLERE EĞİTİM VERİYOR

Yakın zamanda ustalık belgesi edinmiş olan Garip, meslek liselerinden yetişen stajyerlere de eğitim veriyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Radyo ve Televizyon Programcılığı ön lisans programı mezunu olarak dikkat çeken Garip, eğitim hayatındaki başarılarıyla da öne çıkıyor.

GENEL MÜDÜRÜN GÖRÜŞLERİ

Meryem Garip’in çalıştığı servisin Genel Müdürü Çağdaş Çilengiroğlu, “Meryem bize ilk iş başvurusu yaptığında bu işi yapıp yapamayacağıyla ilgili aslında en ufak bir kuşkum yoktu; hatta bir kadının daha da titizlikle, daha özenli çalışacağını düşündüm. Tek endişem, burası erkeklerin daha çok çalıştığı yer olduğu için arkadaşların kendi aralarında daha argolu konuşmalarının Meryem’i olumsuz etkilemesi ihtimaliydi. Onun yerine erkek arkadaşlar kendisini düzeltsinler diye düşündüm ve öyle de oldu. Meryem’in çalışma disiplininden de çok memnunuz. Bir tane daha Meryem olsa hemen işe alırız. Meryem bizi asla yanıltmadı. Kadın elinin değdiği iş daha da detaylı, daha da titiz bir hale geliyor” şeklinde açıklamada bulundu.