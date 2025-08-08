Haberler

Kadın, Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

KADIN YARALANDI

Malatya’da yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay, saat 20.30 sıralarında İnönü Caddesi’nde, Sümer Park civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametinde ilerleyen 44 LH 811 plakalı otomobil, cadde üzerinden karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yola savruldu ve yaralanma yaşadı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak, gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırıkkale’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, durumlarının stabil olduğu belirtildi.
Haberler

Kayseri’nde Drift Yapan Araç Cezalandırıldı

Kayseri'de drift yapan bir araç sürücüsüne 64 bin 896 TL ceza kesilirken, ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu. Bir diğer riskli sürücüye de ceza verildi.

