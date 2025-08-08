Kadın, Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

KADIN YARALANDI

Malatya’da yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay, saat 20.30 sıralarında İnönü Caddesi’nde, Sümer Park civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametinde ilerleyen 44 LH 811 plakalı otomobil, cadde üzerinden karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yola savruldu ve yaralanma yaşadı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak, gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.