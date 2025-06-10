Kadın, Pantolon İndirme Nedeniyle Cezalandırıldı

Olayın Geçmişi

Güney Kore’de bir kadın, iş arkadaşlarının gözleri önünde bir male meslektaşının pantolonunu indirmesi nedeniyle para cezasına çarptırıldı. Olay, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Gangwon Eyaleti’nde geçen yıl bir restoranda gerçekleşti. “Şaka amacıyla” yapıldığını savunan kadının bu savunması, mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Cezalar ve Eğitimin Zorunluluğu

Chuncheon Bölge Mahkemesi, kadını yaklaşık 2 bin 100 dolar (2,8 milyon won) para cezasına çarptırdı. Bunun yanı sıra kadına, 8 saatlik cinsel şiddet önleme eğitimi alma zorunluluğu da getirildi. Mahkeme, sanığın önceki sabıka kaydının olmaması ve pişmanlık göstermesinin cezanın hafifletilmesinde dikkate alındığını bildirdi.

Mağdurdan Özür Diledi

Hakim, kadının hem mağdurdan hem de ailesinden diz çökerek özür dilediğini de vurguladı. Güney Kore’de son yıllarda birçok kişi, benzeri “pantolon indirme” olayları nedeniyle disiplin ve adli cezalara çarptırıldı. 2019 yılında, Güney Koreli olimpik sürat pateni şampiyonu Lim Hyo-jun da bir kadın sporcunun önünde erkek takım arkadaşının pantolonunu indirdiği gerekçesiyle bir yıl süreyle müsabakalardan men cezası almıştı.