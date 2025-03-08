Kadın Paramedik: Direksiyon Başında Zor Görev

HAYAT KURTARAN GÖREV

Saniyelerin bile hayati önem taşıdığı anlarda direksiyon başında görev yapan paramedik ambulans şoförü Müzeyyen Karahan, trafikteki tüm zorluklara karşı durarak binlerce kişiye umut sunuyor. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında çalışan Karahan, bir hastaya umut olabilmek için her gün direksiyonun başına geçerek, hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşması için mücadele ediyor. Gelişmiş sürüş tekniği ile göreve başlayan Karahan, trafikte karşılaştığı zorlukları aşarak pek çok insanın hayatına olumlu bir dokunuş yapıyor. Kadınların yer almadığı bir meslek dalında yer alarak, kadın gücünü de sergiliyor.

ZAMANLA YARIŞMAK

Karahan, İHA muhabirine verdiği demeçte, hastaları acil bir şekilde hastaneye taşırken sürekli olarak zamanla yarıştıklarına vurgu yapıyor. “Sadece direksiyon başında değil, bir hastaya dokunuyoruz ve bir umudu taşıyoruz” diyen Karahan, araçların yol verme konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıklarını belirtiyor. Kadın sürücü oldukları için çeşitli olumsuz söylemlerle karşılaştıklarını da ekleyen Karahan, bazı erkeklerin kendilerini sürüşte yarış yapmaya davet ettiğini ifade ediyor. Kadınların her şeyi başarabileceğine inandığını dile getiren Karahan, gücün sadece fiziksel değil, aynı zamanda akıl, azim ve kararlılıkla elde edilebileceğine inanıyor.

KADIN GÜCÜ VE EMANETLERİ

“Kadın olarak zoru başarmakta üzerimize yoktur” diyen Karahan, bu inancın tarihsel bir bağ taşımakta olduğunu belirtiyor. “Nene Hatun’dan günümüze kadar gelen bir durum var. O yüzden hiçbir şeyden korkmasınlar” diyerek kadınları teşvik eden Karahan, işlerinin getirdiği zorluklarla yüzleşirken, ellerindeki yorgunluk izlerinin emeğin somut bir göstergesi olduğunu vurguluyor. Kadınların, yapabilecekleri her meslek dalında en iyisi olmak adına çaba göstermeleri gerektiğini de belirtiyor.

FERMUAR SİSTEMİ

Aynı zamanda hastaları sağlık kuruluşuna hızlı bir şekilde ulaştırma konusundaki önemli bir noktaya değinen Karahan, ambulansın geçiş önceliğine sahip olduğu durumları anlatıyor. “Fermuar sistemini kullanıyoruz. Sağdaki araçların sağ tarafa, soldaki araçların sol tarafa kaymasıyla açılabilecek bir sistem bu. Bu durumda orta şeritten hastaneye doğru ilerlemek çok kolay oluyor” ifadeleriyle bu sistemi açıklıyor.