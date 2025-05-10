Kadın Parkta Saldırıya Uğradı

Olayın Gelişimi

Kartal’da, çocuğuyla birlikte kreşten gelen arkadaşlarıyla parkta vakit geçiren bir kadına, parka çocuklarıyla gelen bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirildi. Tartışmaya müdahale etmeye çalışan diğer kadınlar da bu şahsın fiziksel saldırısına maruz kaldı. Olay anları cep telefonlarıyla kaydedildi. Olay, dün saat 17.00 civarında, Kartal Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, 3 buçuk yaşındaki çocuğunu kreşten alan Begüm Coşkun, çocuğu ve tanıdığı kadın velilerle parka gitti. Parkta oynayan çocukların topu Coşkun’un yüzüne çarptı. Bunun üzerine Coşkun, çocuklara topu daha önde oynamalarını söyledi.

İlk Müdahale ve Saldırı

Bu durum üzerine, top oynayan çocukların babası E.U. adlı şahıs, Coşkun’un yanına gelerek topu istedi ve ardından hakaret etti. Tartışmanın büyümesiyle E.U., sinirlerine hakim olamayarak Coşkun’a saldırmaya başladı. Diğer kadınlar ve E.U.’nun çocuğu durumu idare etmeye çalıştı ancak E.U.’nun saldırıları diğer kadınlara da isabet etti. Olay sona erdiğinde E.U., parktan ayrılırken kadınların ihbarı üzerine polis olay yerine geldi. Begüm Coşkun ve onunla birlikte saldırıya uğrayan iki kadın, E.U.’dan şikayetçi oldu.

Begüm Coşkun’un Açıklamaları

Olay anını aktaran Begüm Coşkun, “Dün akşam saatlerinde 3 arkadaşımız çocuklarımızı kreşten aldıktan sonra parka geldik. Bize saldıran şahıs, iki çocuğuyla aynı saatlerde parktaydı. Oğlum bu şahsın küçük oğlunun yanındaki salıncağa oturdu ve ‘Ben inmek istiyorum anne’ diyerek indi. Ben arkamı dönerken, çocukların oynadığı top suratımı çarptı. Topları aldım ve çocuklara, ‘Biraz daha ileride oynayın, burada kaydıraklar var’ dedim. Çocuklardan biri ‘Yüzüne çarparsa ölür mü?’ diye sordu. Daha sonra bu şahsın büyük oğlu yanımıza geldi ve ‘Topu bana veriyorsun’ dedi. ‘Siz kimsiniz?’ diye sorduğumda, ‘Topu bana vermezsen seni tokatlarım’ yanıtını verdi. Olay bu noktada başladı ve bana saldırdı. Ben ve arkadaşlarım kendimizi korumaya çalıştık. Saldırının büyük kısmını ben aldım. Kendimi güvende hissetmiyorum ve bu durumun bir daha yaşanmaması için bu şahsın cezasını çekmesini istiyorum. Parkta insanların güzel vakit geçirmesi gerekirken, bu tarz olayların yaşanmaması için adaletin yerini bulmasını diliyorum.” dedi.

Olayın görüntüleri, diğer vatandaşların araya girmesi ve yaşananların detaylarını gösteriyor.