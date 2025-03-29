Kadın Pencereden Atladı, Hastaneye Kaldırıldı

KADININ PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI VE ATLAYIŞ ANI

Küçükçekmece’de psikolojik tedavi aldığı iddia edilen bir kadın, 2. katta bulunan evinin penceresinden aşağıya atladı. Bu korkunç olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, yakın zaman önce Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde gerçekleşti. Yabancı uyruklu olduğu bildirilen kadın, uzun süreli psikolojik sorunları sebebiyle tedavi görüyordu.

Kadın, evde tek başına bulunduğu esnada cama çıkarak bağırmaya başladı. Evde başka kişilerin olduğunu belirten kadını gören çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin ve vatandaşların uyarılarını dikkate almayan kadın, kendini camdan aşağıya attı.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Sağlık ekipleri, kadına olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Diğer yandan, kadının pencereden atlayış anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.