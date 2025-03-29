Haberler

Kadın Pencereden Atladı, Hastaneye Kaldırıldı

KADININ PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI VE ATLAYIŞ ANI

Küçükçekmece’de psikolojik tedavi aldığı iddia edilen bir kadın, 2. katta bulunan evinin penceresinden aşağıya atladı. Bu korkunç olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, yakın zaman önce Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde gerçekleşti. Yabancı uyruklu olduğu bildirilen kadın, uzun süreli psikolojik sorunları sebebiyle tedavi görüyordu.

Kadın, evde tek başına bulunduğu esnada cama çıkarak bağırmaya başladı. Evde başka kişilerin olduğunu belirten kadını gören çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin ve vatandaşların uyarılarını dikkate almayan kadın, kendini camdan aşağıya attı.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Sağlık ekipleri, kadına olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Diğer yandan, kadının pencereden atlayış anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursaspor, Kahramanmaraş Maçı Hazırlıklarına Başladı

Bursaspor, Kahramanmaraş ile oynayacağı TFF 3. Lig maçı öncesi akşam antrenmanı yaptı. Teknik direktör Adem Çağlayan eşliğinde oyuncular dayanıklılık koşuları ve çift kale maçlar gerçekleştirdi.
Haberler

Beşiktaş’ın İptal Edilen Gol Pozisyonu Tartışma Yaratıyor

Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki derbide, Beşiktaş'ın 38. dakikada attığı gol hakem tarafından ofsayt nedeniyle iptal edildi, bu durum maçın en dikkat çekici anlarından biri oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.