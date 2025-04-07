Kadın, Polise Köpek Dediği İçin İşlem Başlatıldı

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Aksaray’da aşırı alkol etkisi altında sokakta rahatsızlık veren bir kadın hakkında adli işlem başlatıldı. G.C. isimli kadın, 4 Nisan gecesi Minarecik Mahallesi Kurşunlu Cami arkasında meydana gelen olayda, esnafın dükkanlarına girip rahatsızlık vererek dikkat çekti.

POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU

Esnafın şikayeti üzerine olay yerine gelen asayiş ekipleri, kadına yardımcı olmaya çalıştı. Ancak, G.C. kendisine yardım eden polis memurlarını iterek, telefonda konuştuğu kişiye “Burada it gibi, köpek gibi bekliyorlar” diyerek şikayette bulundu. Bu durum, kadının davranışlarının sorunlu hale geldiğini gösterdi.

KADIN POLİSLER OLAY YERİNE GÖNDERİLDİ

Kadın, polislerin müdahalesine güçlük çıkardığı için olay yerine kadın polis memurları çağrıldı. Gelen ekipler, alkollü kadını sakinleştirmeye çalıştı. Ancak, kadının sakinleşmemesi üzerine zor kullanılarak polis aracına bindirildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, olay sonrası kadına adli işlem başlattı.