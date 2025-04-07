Haberler

Kadın, Polise Köpek Dediği İçin İşlem Başlatıldı

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Aksaray’da aşırı alkol etkisi altında sokakta rahatsızlık veren bir kadın hakkında adli işlem başlatıldı. G.C. isimli kadın, 4 Nisan gecesi Minarecik Mahallesi Kurşunlu Cami arkasında meydana gelen olayda, esnafın dükkanlarına girip rahatsızlık vererek dikkat çekti.

POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU

Esnafın şikayeti üzerine olay yerine gelen asayiş ekipleri, kadına yardımcı olmaya çalıştı. Ancak, G.C. kendisine yardım eden polis memurlarını iterek, telefonda konuştuğu kişiye “Burada it gibi, köpek gibi bekliyorlar” diyerek şikayette bulundu. Bu durum, kadının davranışlarının sorunlu hale geldiğini gösterdi.

KADIN POLİSLER OLAY YERİNE GÖNDERİLDİ

Kadın, polislerin müdahalesine güçlük çıkardığı için olay yerine kadın polis memurları çağrıldı. Gelen ekipler, alkollü kadını sakinleştirmeye çalıştı. Ancak, kadının sakinleşmemesi üzerine zor kullanılarak polis aracına bindirildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, olay sonrası kadına adli işlem başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Düğün Esnasında Evinin Yangınına Tanık Oldu

Antalya'da düğününde yangın haberi alan damat, evini kontrol etmek için olay yerine geldi. Yangın kısa sürede söndürüldü, ancak çiftin mutlu günü acı bir olayla sarsıldı.
Haberler

Bayburt’taki Sinyalizasyon Işıkları, Kazalara Neden Oluyor

Bayburt'un Gençosman Mahallesi'ndeki sinyalizasyon ışıkları, kırmızı ve yeşil yanarak tehlike yaratıyor. Vatandaşlar, kazalardan endişe ettiklerini ve yayaların zor durumda kaldığını ifade ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.