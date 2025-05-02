Kadın Polise Saldırıya Ayrıcalıklı Tepki

İÇİŞLERİ BAKANI’NIN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan’da girişi yasak olan bölgeye girmeye çalışan bir parti aracının kadın polisin “dur” çağrısına uymayarak üzerine sürmesi olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan, “Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.” dedi.

Olayın Gelişimi

Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağına rağmen, 23 Nisan’da yasak olan Ankara Adliyesi bölgesine giren bir parti aracı, görevdeki kadın polise “dur” ihtarında bulunmasına rağmen ilerlemeye devam etti. Sürücü “dur” çağrısına uymayarak aracı kadın polisin üzerine sürdü. Kadın polis, gösterdiği ani refleksle araçtan kaçmayı başardı. Olayla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü hemen inceleme başlattı.

Soruşturma Süreci

Emniyet Genel Müdürlüğü, sürücünün G.G. ismindeki şahıs olduğunu tespit etti ve “kasten öldürme, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kadın polise araçla saldırmanın sadece bir polise değil, aynı zamanda devlet ve kamu düzenine yönelik bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Bakan Yerlikaya’nın Vurguları

Saldırıyı “pervasız” ve “acımasız” olarak tanımlayan Bakan Yerlikaya, saldırganın hukuk önünde gereken cevabı alacağını belirterek şu sözleri aktardı: “Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır. Gece gündüz demeden milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetindedir; onun emrindedir ve her zaman yanındadır.” – ANKARA