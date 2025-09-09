Kadın Polisler, 7/24 Halk Yanında

EMNİYETTE KADIN POLİSLERİN ARTAN ROLÜ

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’nün tüm birimlerinde görev yapan kadın polisler, 7/24 halkın yanında ve görevlerinin başında. Emniyet teşkilatındaki kadın personel sayısının artması, güvenlik hizmetlerinin çeşitliliğini ve duyarlılığını artırıyor. Kadın polislerin özellikle aile içi şiddet, çocuk ve kadın mağduriyeti gibi konularda sahada aktif rol alması, hizmet kalitesini de olumlu yönde etkiliyor.

GÜVENLİKTE KADIN POLİSLERİN ETKİSİ

Araçlarda arama yapan polisler, şüphelendikleri kişilerin üst aramasını yaparken, Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu da gerçekleştiriyor. Her gittikleri ihbarda olayın çözümünde yer alan kadın personeller, kavga ihbarlarında ortamı sakinleştirirken, İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen KADES uygulaması ihbarlarında şiddete maruz kalan kadınların güvenli bir sığınağı haline geliyor.

KADIN POLİSLERİN GÜLER YÜZÜ

Kadın personellerin gittikleri olaylarda güler yüzlerini sahaya yansıttıklarını ve olayların çözümünde etkin rol aldıklarını belirten İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, “Her konuda olduğu gibi kadının elinin değdiği yer güzelleşiyor. Kadın polisler olaylara gittiklerinde, kavga da olsa bir kadının gelmiş olması, kavganın taraflarını yumuşatıyor. Gittikleri yerlerde vatandaşlardan özellikle takdir topluyorlar” şeklinde konuştu.

GÜVENLİK İÇİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMA

Kadın polislerin görev sırasında karşılaştıkları zorluklara rağmen kararlılıkla çalışmaya devam ettiğini vurgulayan İl Emniyet Müdürü Baybaba, bu durumun hem meslektaşları hem de vatandaşlar tarafından büyük saygı gördüğünü dile getirdi. Kadın personelin özverili çalışmalarıyla halkın güvenliğini ön planda tuttuklarını belirtti.