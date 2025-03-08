Kadın Polisler Güvenlikte Önemli Görevler Alıyor

KADIN POLİSLER ‘KORUMA BRANŞ EĞİTİMİ’Nİ TAMAMLADI

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı’nın sunduğu ‘Koruma Branş Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan kadın polisler, üst kademe devlet yetkilileri ile stratejik yerlerin güvenliğinde görev alıyor. Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Şehit Mustafa Büyükpoyraz Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezinde eğitim gören kadın polisler, ülkenin ve dünyanın farklı noktalarında görev alıyor. Bu koruma polisleri, önemli devlet yetkilileri, Türk ve yabancı diplomatlar ile üst düzey kişilerin güvenliğinden sorumlu olup, bu kişilerin bulunacağı alanları her türlü tehlikeden koruyor. Uzun süreli zorlayıcı fiziksel ve zihinsel eğitimlerle uzmanlaşan koruma polisleri, beceri ve yeteneklerini gerçekçi tatbikatlarla sürekli olarak geliştiriyor. Yaşanması olası tüm olumsuz durumlara karşı her zaman hazırlıklı olan korumalar, görevlerinden edindikleri deneyimlerle performanslarını artırıyor.

GÖREV HAZIRLIKLARI VE RİSK ANALİZİ

Görev öncesi hazırlık süreçlerini anlatan Başkomiser Ayşe Bayrak Oruç, “Koruma Daire Başkanlığı olarak önemli kişilerin, binaların ve tesislerin yanı sıra hava ve limanlarımızın güvenliğini koordine etmekteyiz. Koruma alanında görev yapacak personelin öncelikle eğitim almasını sağlıyoruz. Görev öncesinde detaylı bir keşif ve risk analizi yapıyoruz. Korunacak kişilerin hareket rotaları titizlikle planlanırken, ekiplerin görev sırasında nasıl hareket edeceği muhtemel acil durum senaryo tatbikatları ile belirlenmektedir” dedi.

EĞİTİMİN AMAÇLARI

Verilen eğitimlerin içeriğinden söz eden Komiser Yardımcısı Fatma Büşra Arslan, “Koruma personeli olabilmek için öncelikle Emniyet Teşkilatı mensubu olmak gerekiyor. Ardından Koruma Daire Başkanlığımızda ‘Koruma Branş Eğitimi’ alınması şart. Bu eğitimde personelin görevini en iyi şekilde yerine getirmesi ve üstün atış kabiliyeti kazandırılması hedefleniyor. İstihbarata karşı koyma, terör örgütlerinin mevcut durumları, iletişim kuralları, protokol ve görgü kuralları, yüzme, ilk yardım, yaya ve araçlı koruma durumları ile atış simülasyon eğitimleri veriliyor” şeklinde belirtti.

Mesleğine duyduğu sevgiyi aktaran Polis Memuru İrem Buse Budak, “Zorlayan durumlarla karşılaşıyoruz ama vatanımızı ve mesleğimizi çok sevdiğimizden bu zorlukların üstesinden rahatça gelebiliyoruz. Düzenli olarak atış poligonlarında ve polis savunma taktikleri eğitimleriyle kendimizi geliştiriyoruz. Fiziksel kondisyonumuzu korumak için spor yapıyoruz ve stres yönetimi üzerine seminerlere katılıyoruz. Ayrıca ileri sürüş teknolojileri ve yeni güvenlik sistemleri hakkında sürekli eğitim alıyoruz” ifadesinde bulundu.

HIZLI KARAR VERME GEREKEN DAKİKALAR

Hızlı ve doğru karar vermenin önemini anımsatan Başkomiser Reyhan Kılıçarslan, “Görev öncesinde yoğun bir odaklanma ve sorumluluk hissediyoruz. Görev sırasında soğukkanlılık ve hızlı karar verme becerilerini ön plana çıkarıyoruz. Görev başarıyla tamamlandığında büyük bir rahatlama ve gurur hissediyoruz. Ancak olumsuz bir durum yaşandığında ise eksikliklerimizin analiz edilip ders çıkarmak önemli bir süreç.” Kılıçarslan, bu alanda görev almak isteyenlere en büyük önerisinin “Fiziksel ve zihinsel olarak kendilerini sürekli geliştirmeleri” olduğunu sözlerine ekledi.

KADIN POLİSLERİN BAŞARILARI

Kadınların polislik mesleğinde de başarılı olduklarını belirten Kılıçarslan, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde toplumsal yaşamda, ailede ve iş hayatında kritik roller üstlenen kadınlarımızı onurlandırmak için bir aradayız. Koruma polisleri olarak devlet büyüklerinden diplomatik temsilcilere, tehdit altında olan kişilere kadar geniş bir alanda görev yapıyoruz. Atatürk’ün açtığı yolda ilerleyen bizler, görevimizi en iyi şekilde yerine getirirken kadınların her alanda başarılı olabileceğini de kanıtlıyoruz. Kadın polislerimiz asayişten terörle mücadeleye, trafik denetimlerinden istihbarata kadar pek çok alanda başarıyla görev yapıyor. Onların varlığı, teşkilatımızı daha güçlü, etkin ve kapsayıcı kılıyor” dedi.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Kılıçarslan, “İçişleri Bakanımızın önderliğinde, Emniyet Genel Müdürümüz ve Koruma Daire Başkanlığımızın destekleriyle görevimizi daha büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getiriyoruz. Bu anlamlı günde, görevi başında şehit olan kadın polislerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların cesaretleri ve fedakarlıkları bizlere yol gösteriyor. Tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum” dedi.