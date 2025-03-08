Kadın Ressam Ayşe Yılmaz’dan Sergi

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KAPSAMINDA SERGİ DÜZENLENDİ

Medicana Konya Hastanesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle engelli kadın ressam Ayşe Yılmaz’ın eserlerinin sergilendiği bir etkinlik düzenledi. Doğuştan iki kolu olmayan ve ayaklarını el gibi kullanarak resim yapan 28 yaşındaki Yılmaz, bu önemli günde açtığı sergi ile kadınların gücünü ve engelli bireylerin azimle her şeyi başarabileceğini gösterdi. “Sergiyi açmaktan çok mutluyum” diyen Yılmaz, “Resimle ortaokul yıllarında tanıştım ama bu kadar ileri düzeyde resim çizemiyordum. Lisede kendimi geliştirmek için şansım olmadı. Tamamen kendi imkanlarımla ve ailemin desteği ile başladım” şeklinde konuştu.

KADINLARA ÖZEL DESTEK VURGUSU

Sergi açılışı sırasında duyduğu mutluluğu dile getiren Yılmaz, “Şuanda buradayız. Bir resim sergisi için geldim. Hastanemizin bize karşı özverili olması, kadınların sonuna kadar arkasında durup bize destek olmaları gerçekten çok güzel. Medicana Hastanesi’nin kadınların arkasında durması paha biçilemez” dedi.

KADIN ÇALIŞAN ORANINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Medicana Konya Hastanesi Tıbbi Direktörü ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Gönülalan, “Bugün Dünya Kadınlar Günü. Ülkemiz ve tüm dünya için çok önemli bir gün. Medicana Sağlık Grubu için de çok özel bir gün. Çünkü bizim hastanelerimizde kadın çalışan oranımız yüzde 73 civarında. Kadınlarımız girdikleri her ortamda bir kalite ve güzellik katıyor. Biz de hizmetimizdeki bu özenli tedaviyi ve kaliteli hizmetimizi buna bağlıyoruz” diye belirtti.

KADIN HEKİMLERİN ÖNEMİ

Radyoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Nesrin Atcı, Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “Kadın istihdamı en yüksek olan hastanelerden birinde çalışıyor olmak benim için gurur verici bir durum. Kadın hekimlerimiz de hastanemizde sayıca fazla. Kadınların her alanda olması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

EMEKTAR KADINLARLA EL ELE HİZMET

Medicana Konya Hastanesi Başhekimi Dr. Elif Ünüvar ise, “Medicana Sağlık Grubu olarak kadın istihdamını sağlayan ve onları desteklemek açısından oldukça başarılı ve sevgi dolu bir hastaneyiz. Medicana Sağlık Grubu’nun yüzde 73’ü kadınlardan ve kadınların gücünden oluşmaktadır. Konya Medicana Hastanesi olarak sağlık hizmetleri verirken dokunduğu yeri ışığıyla aydınlatan, güçlendiren emektar kadınlarımızla el ele hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.