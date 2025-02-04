Kadın, Sahte Dedektifler Tarafından Dolandırıldı

İKİNCİ ELDE DOLANDIRILMA OLAYI

İstanbul’da yaşayan ve eşinin kendisini aldattığını düşünen kadın, internet üzerinden ulaştığı sahte ‘özel dedektifler’ yüzünden 7 milyon TL dolandırıldı. İsim belirtilmeyen kadın, eşinin sadakatinden şüphelenerek internet aracılığıyla dedektif araştırması yapmaya karar verdi. Bu süreçte, kendini dedektif olarak tanıtan kişiler, kadına eşinin silinen mesajlarını geri getirebileceklerini ve böylece durumu aydınlatacaklarını söylediler.

Paketler HALİNDE DOLANDIRILMA

Şüpheliler, kadını farklı zamanlarda üç paket dedektiflik programı satın almasına yönlendirdi. Bu yöntemle toplamda 7 milyon TL dolandırıldığını öğrenen kadın, durumu yetkililere bildirerek şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DOLANDIRICILIK ÇETESİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma esnasında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri, sahte dedektiflik yaptığı belirlenen 7 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin, yakalanmamak için farklı banka hesapları arasında para transferi yaptığı, ATM’den para çekerken moto kask kullandığı ve bankalar aracılığıyla nakit işlemler yaptığı belirlendi. Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek dolandırıcılık çetesi liderinin kolunun alçıya sarılı olduğuna dair bilgiye ulaştı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Polis, düzenlediği operasyon neticesinde şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.