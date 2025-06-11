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Kadın, Seyhan Baraj Gölü’nden kurtarıldı

KADIN GÖLDE SUDA KALDI

Adana’da Seyhan Baraj Gölü’ne düşen genç kadın, gemi adamlar tarafından son anda kurtarıldı. Hande Y. hastaneye kaldırıldı. Olay, merkez Sarıçam ilçesi Topalak Mahallesi’nde gerçekleşti.

İddialara göre, Batı Çatalan Köprüsü’nden Seyhan Baraj Gölü’nü izleyen Hande Y.’nin başı dönünce göle düştüğü belirlendi. Kadının göle düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. İhbarın yapılmasının ardından, olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı gemi adam ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, suyun yüzeyinde sırt üstü kalmayı başaran kadını bota alarak karaya çıkardı. Genç kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

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