Kadın Şoför Seyhan Sevinç’in Azmi Öne Çıkıyor

KADINLARIN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde işçi ve servis şoförlüğü görevini yürütmekte olan 2 çocuk annesi Seyhan Sevinç, kadınların güçlerini direksiyon başında sergiliyor. Seyhan Sevinç, mesleğini sevmekte olduğunu belirterek, “Hiç bir meslek sadece erkeklere ait değildir” ifadelerini kullanıyor.

ŞOFÖR OLMAK ONUN İÇİN ÖNEMLİ

Kısa bir süre önce şoförlük kariyerine adım atan Seyhan Sevinç, “Araba kullanmayı seviyorum. Kendimi araba kullanırken daha özgüvenli hissediyorum” diyor. Okul servisleri ile birlikte işçileri de taşıdığını aktaran Sevinç, “Kadınların her meslekte çalışmalarını göstermek için aslında bu iş benim için önemli” diyor. “Sadece erkekler şoförlük yapamaz, kadınlara da öncelik verilmesi gerekiyor” diyerek, kadınların cesur olması gerektiğine inanıyor.

ZORLUKLARA RAĞMEN SEVİYOR

Seyhan Sevinç, “Hayallerimizin peşinden gidelim, hiçbir meslek sadece erkeklere ait değildir” ifadesini kullanıyor. “Bu işi yaparken bazı zorluklarla karşılaşıyoruz. Ama işimi severek yapıyorum” şeklinde ekliyor. Öğrencilerinin ilk başta şaşırdığını ama zamanla alıştıklarını belirterek, “Şu an benimle oldukları için gayet mutlular. Ben öyle hissediyorum” diyor.