Kadın Sokakta Başından Vuruldu

KADININ CİNAYETİ ÜMRANİYE’DE GERÇEKLEŞTİ

Ümraniye’de bir kadın, sokak ortasında başından vurularak yaşamını yitirdi. Olaydan sonra şüphelinin teslim olduğu bildiriliyor. Olay, saat 22.45 civarında Finanskent Mahallesi, 3125. Sokak’ta meydana geldi.

OLAY YERİNE GÜVENLİK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Aldığı bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, sokakta saldırıya uğradı ve başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak detaylı bir inceleme yaptı. Kadının cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın ardından, şüphelinin teslim olduğu bilgisi edinildi. Konuyla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.