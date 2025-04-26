Kadın Sokakta Başından Vurulmuş Bulundu

ÜMRANİYE’DE BİR KADIN BULUNDU

Ümraniye’de bir kadın, sokakta başından vurulmuş şekilde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başladı. Elde edilen bilgilere göre, katil zanlısı polise teslim oldu. Olay, saat 22.45’te Finanskent Mahallesi 3125. Sokak’ta gerçekleşti. Henüz kimliği belirlenemeyen kadın, bilinmeyen bir nedenle başından vurulmuş olarak yere yığılmış halde bulundu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durum yetkililere bildirildi ve olay yerine hemen polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatarak detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler olay yerini terk etti.

KATİL ZANLISI POLİSE TESLİM OLDU

Olayın hemen ardından katil zanlısının polise teslim olduğu bildirildi. Bu gelişme, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın seyrini hızlandırıyor. Ümranie’de yaşanan bu trajik olay, büyük bir üzüntüyle karşılandı. Şimdi, kadın cinayetiyle ilgili detayların ortaya çıkması bekleniyor.